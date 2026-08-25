8 Yaşındaki Yusuf Eren’in Masa Tenisi Hedefleri

Konya'da masa tenisi antrenörlüğü yapan Ufuk Aydın'ın 8 yaşındaki oğlu Yusuf Eren Aydın, geçen yıl elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından yeni hedefleri için çalışıyor.

Masa tenisine 5 yaşında başlayan ve boyu masaya yetişmeyen Yusuf Eren, babasının ve antrenörlerinin desteğiyle kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Öncesinde futbola ilgi duyan Yusuf Eren, masa tenisi antrenörü olan babasının desteğiyle zamanla bu branşa yöneldi.

Masa tenisini tutkudan öte bir yaşam biçimi haline getiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ufuk Aydın, 8 yaşındaki oğluyla birlikte Karatay Gençlik Merkezi'ndeki spor salonunda yoğun bir mesai yürütüyor.

19 yıldır öğretmenlik, 11 yıldır da masa tenisi antrenörlüğü yapan Ufuk Aydın, kendisinin ve oğlunun bu spora olan tutkusunu AA muhabirine anlattı.

Oğlunun spora yatkınlığını fark edince evinin balkonuna tenis masası kurduğunu anlatan Aydın, antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç'ın da desteğiyle Yusuf Eren'in kısa sürede gelişim gösterdiğini ifade etti.

Aydın, oğlunun geçen yıl Nevşehir'de düzenlenen Minik Altı Türkiye Şampiyonası'nda, kendisinden bir yaş büyük sporcuların da yer aldığı kategoride Türkiye şampiyonu olduğunu vurgulayarak, "Oğlumun bu başarıyla birlikte masa tenisine olan tutkusu daha da arttı. Oğlumun azmini ve yeteneğini gördükçe hedeflerimizi büyütüyoruz. Hedefimiz, onu milli takım kamplarından Avrupa ve dünya şampiyonalarına, hatta olimpiyatlara kadar taşımak." diye konuştu.

"Masaya boyu yetişmiyordu"

Yusuf Eren'i çalıştıran milli takım antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç da sporcunun masa tenisine ilk başladığı dönemde yaşının ve boyunun çok küçük olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yusuf ilk geldiğinde çok küçüktü. Masaya boyu zor yetişiyordu. 'Acaba başlasa mı, nasıl olur' diye düşünüyorduk. Daha sonra masa tenisini sevdi, buradaki ortamı gördü ve futbola olan ilgisinin yerini masa tenisi sevgisi aldı. Yusuf'ta diğer sporculardan farklı olarak güçlü bir inanç gördük. Kimle oynarsa oynasın, kendisinden büyük ve dereceli sporcular karşısında bile 'Ben bu maçı kazanabilirim' düşüncesiyle mücadele ediyor. Bu inancının zaferi getirdiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki hedeflerimiz, Balkan, Avrupa, dünya şampiyonaları ve Allah nasip ederse olimpiyatlar. Hedeflerimiz büyük."

"Babamı örnek alarak başladım"

Yusuf Eren Aydın ise masa tenisine 5 yaşında başladığını belirterek, "Babam masa tenisi antrenörüydü. Babamı örnek alarak başladım. Bu sporu çok seviyorum ve bırakmak istemedim. 7 yaşında Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bundan sonraki hedefim, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.