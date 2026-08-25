8 Yaşındaki Yusuf Eren’in Masa Tenisi Hedefleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

8 Yaşındaki Yusuf Eren’in Masa Tenisi Hedefleri

8 Yaşındaki Yusuf Eren’in Masa Tenisi Hedefleri
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da 8 yaşındaki Yusuf Eren Aydın, masa tenisinde uluslararası başarı hedefliyor.

Konya'da masa tenisi antrenörlüğü yapan Ufuk Aydın'ın 8 yaşındaki oğlu Yusuf Eren Aydın, geçen yıl elde ettiği Türkiye şampiyonluğunun ardından yeni hedefleri için çalışıyor.

Masa tenisine 5 yaşında başlayan ve boyu masaya yetişmeyen Yusuf Eren, babasının ve antrenörlerinin desteğiyle kısa sürede önemli bir gelişim gösterdi. Öncesinde futbola ilgi duyan Yusuf Eren, masa tenisi antrenörü olan babasının desteğiyle zamanla bu branşa yöneldi.

Masa tenisini tutkudan öte bir yaşam biçimi haline getiren din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ufuk Aydın, 8 yaşındaki oğluyla birlikte Karatay Gençlik Merkezi'ndeki spor salonunda yoğun bir mesai yürütüyor.

19 yıldır öğretmenlik, 11 yıldır da masa tenisi antrenörlüğü yapan Ufuk Aydın, kendisinin ve oğlunun bu spora olan tutkusunu AA muhabirine anlattı.

Oğlunun spora yatkınlığını fark edince evinin balkonuna tenis masası kurduğunu anlatan Aydın, antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç'ın da desteğiyle Yusuf Eren'in kısa sürede gelişim gösterdiğini ifade etti.

Aydın, oğlunun geçen yıl Nevşehir'de düzenlenen Minik Altı Türkiye Şampiyonası'nda, kendisinden bir yaş büyük sporcuların da yer aldığı kategoride Türkiye şampiyonu olduğunu vurgulayarak, "Oğlumun bu başarıyla birlikte masa tenisine olan tutkusu daha da arttı. Oğlumun azmini ve yeteneğini gördükçe hedeflerimizi büyütüyoruz. Hedefimiz, onu milli takım kamplarından Avrupa ve dünya şampiyonalarına, hatta olimpiyatlara kadar taşımak." diye konuştu.

"Masaya boyu yetişmiyordu"

Yusuf Eren'i çalıştıran milli takım antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç da sporcunun masa tenisine ilk başladığı dönemde yaşının ve boyunun çok küçük olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Yusuf ilk geldiğinde çok küçüktü. Masaya boyu zor yetişiyordu. 'Acaba başlasa mı, nasıl olur' diye düşünüyorduk. Daha sonra masa tenisini sevdi, buradaki ortamı gördü ve futbola olan ilgisinin yerini masa tenisi sevgisi aldı. Yusuf'ta diğer sporculardan farklı olarak güçlü bir inanç gördük. Kimle oynarsa oynasın, kendisinden büyük ve dereceli sporcular karşısında bile 'Ben bu maçı kazanabilirim' düşüncesiyle mücadele ediyor. Bu inancının zaferi getirdiğini düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki hedeflerimiz, Balkan, Avrupa, dünya şampiyonaları ve Allah nasip ederse olimpiyatlar. Hedeflerimiz büyük."

"Babamı örnek alarak başladım"

Yusuf Eren Aydın ise masa tenisine 5 yaşında başladığını belirterek, "Babam masa tenisi antrenörüydü. Babamı örnek alarak başladım. Bu sporu çok seviyorum ve bırakmak istemedim. 7 yaşında Türkiye şampiyonluğunu kazandım. Bundan sonraki hedefim, dünya ve Avrupa şampiyonaları ile olimpiyatlarda altın madalya kazanmak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Eren Aydın, Ufuk Aydın, Türkiye, Dünya, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 Yaşındaki Yusuf Eren’in Masa Tenisi Hedefleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AİHM, Osman Kavala’nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak AİHM, Osman Kavala'nın ikinci başvurusu hakkında yarın kararını açıklayacak
Antalya’da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti Antalya'da peruklu katil sokakta pusu kurdu: Husumetlisini 13 kurşunla infaz etti
Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi Gazze: Ateşkes 4 bin 379 kez ihlal edildi
Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü “Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı“ Sokak ortasında arkadaşını boğarak öldürdü! "Bu suç makinesi oğlum ölsün diye mi dışarı çıkarıldı?"
Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu Maketine sarılıp ağlamıştı: Engelli genç hayaline kavuştu
Nathan Ake’nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu Takımın en kötüsü oldu Nathan Ake'nin büyüsü Konyaspor maçında bozuldu! Takımın en kötüsü oldu
Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi Melis Sezen rotayı yeşil sahalara çevirdi

10:55
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim
10:35
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
Güzelim ülkemizi bu rezil görüntülerle tanıtıyorlar
10:31
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş’in yakalanma anları
10:30
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim
Bülent Ersoy: Haddini bilmeyene haddini bildirdim!
10:10
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
Emeği, gözlerinin önünde böyle yok oldu: Eli bıçak tutan herkes gelsin
10:04
DinamikPay’a el konuldu 13 kişi gözaltında
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında
09:41
ABD’den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 11:14:59. #7.12#
SON DAKİKA: 8 Yaşındaki Yusuf Eren’in Masa Tenisi Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.