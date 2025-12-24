84 yaşındaki yazar Martha Stewart, dünyaca ünlü futbol takımının hisselerini aldı

84 yaşındaki Amerikalı yazar ve televizyoncu Martha Stewart'tan çok konuşulacak bir yatırım hamlesi geldi.
ABD'nin sıfırdan ilk milyarder kadını olarak tarihe geçen ve yaşantısı boyunca birçok kitap yazan, daha sonrasında da dergi ve televizyon programları çeken Martha Stewart, Championship'te mücadele eden İngiliz futbol takımı Swansea City'nin azınlık hissesini satın aldı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Stewart'a hisseleri satın alma konusunda yakın arkadaşı olan şarkıcı Snoop Dogg'un tavsiyeci olduğu belirtildi. Ünlü yazarın sık sık Swansea City'nin maçlarını izlemeye geldiği ve kulübün tarihine aşık olduğu aktarıldı.
