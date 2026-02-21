88 Yaşındaki Sporcuya Onur - Son Dakika
88 Yaşındaki Sporcuya Onur

88 Yaşındaki Sporcuya Onur
21.02.2026 15:16
Mersin'de veteran masa tenisçi Ahmet Özer'in adı, MEÜ Spor Salonu eğitim alanına verildi.

Mersin'de, spor alanında farkındalık oluşturup gençlere örnek olan veteran masa tenisçi 88 yaşındaki Ahmet Özer'in adı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Spor Salonu'ndaki eğitim alanına verildi.

Mersin Valisi Atilla Toros'un girişimleriyle hem ilerleyen yaşına rağmen aktif spor yaşamına devam etmesi hem de sporda gençlere örnek olması dolayısıyla veteran masa tenisçisi 88 yaşındaki Ahmet Özer için MEÜ Spor Salonu'nda program düzenlendi.

Programda Özer, Vali Toros ve MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar'a 1950 yılında masa tenisine başladığını, ulusal ve uluslararası birçok madalyasının bulunduğunu anlattı.

Daha sonra Toros ve Yaşar ile gösteri maçı yapan Özer için masa tenisi eğitim alanında sürpriz gerçekleştirildi.

Salonda hazırlanan ve Vali Toros'un gösterdiği "Ahmet Özer Masa Tenisi Eğitim Alanı" yazılı tabelayı gören Özer, duygu dolu anlar yaşadı.

Program kapsamında masa tenisinde elde ettiği başarılarla dikkati çeken özel gereksinimli 11 yaşındaki sporcu Furkan Eymen Yıldızçelik'e de hediye verildi.

Vali Toros, gazetecilere, Ahmet Özer'in spora adanan hayatının herkes için örnek olduğunu söyledi.

Özer'in spor yaşantısında 134 ödül almasının önemli olduğunu anlatan Toros, şöyle devam etti:

"Ahmet amcamızın ismini Mersin Üniversitesi'nde masa tenisi eğitim alanına verdik. Adının yazılı olduğu tabelayı duvarda görünce duygulandı. 88 yaşında ve enerjisini hiç kaybetmemiş. Gençlere örnek oluyor. Kendisini kutluyoruz. Furkan Eymen Yıldızçelik 11, Ahmet Özer 88 yaşında olmasına rağmen sporun önünde hiçbir engelin olmadığını bize gösteriyor. İkisi de Mersin'imizin gururu. Spora adanmış ömürlere bizim örnek olarak bakmamız gerekiyor."

Toros, kentte spor alanında önemli yatırımların gerçekleştirildiğini belirterek, bu alanda daha iyi noktalara ulaşılması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Ahmet Özer de adının eğitim alanına verilmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle bir anı bir daha yaşayamam. Buraya adımın verilmesi benim dünyada aldığım en büyük ödül oldu. 135. ödül olarak bunu kaydediyorum." dedi.

Kaynak: AA

