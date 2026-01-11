9 gollü maç! Bayern Münih, Wolfsburg\'u paramparça etti

Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih ile Wolfsburg karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 8-1'lik skorla kazandı.

BAYERN MUNIH GOL OLDU YAĞDI

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kilian Fischer (K.K), 30. dakikada Luis Diaz, 50 ve 76. dakikada Michael Olise, 53. dakikada Moritz Jenz (K.K), 68. dakikada Raphael Guerreiro, 69. dakikada Harry Kane ve 88. dakikada Leon Goretzka kaydetti. Wolfsburg'un tek golü 13. dakikada Dzenan Pejcinovic'ten geldi.

NAMAĞLUP LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih, namağlup unvanını korurken ligdeki puanını da 44 yaparak liderliğini sürdürdü. Wolfsburg ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Bayern Münih, Köln'e konuk olacak. Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.