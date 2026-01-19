Barcelona, Real Sociedad deplasmanında 2-1 kaybederek La Liga'da 9 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Katalan ekibi, Real Madrid ile puan farkını açma fırsatını değerlendiremedi.
La Liga'nın 20. haftasında Real Sociedad ile Barcelona karşı karşıya geldi. Anoeta Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Barcelona bu yenilgiyle ligde 9 maç sonra sahadan mağlup ayrıldı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Mikel Oyarzabal ile 71. dakikada Gonçalo Guedes attı. Barcelona'nın tek golü ise 70. dakikada Marcus Rashford'dan geldi.
Barcelona bu sonuçla, Real Madrid ile puan farkını 4'e çıkarma şansını kullanamadı ve 49 puanda kaldı. Real Sociedad ise puanını 24'e yükseltti.
Ligin bir sonraki haftasında Barcelona, Oviedo'yu sahasında ağırlayacak. Real Sociedad ise Celta'yı konuk edecek.
Son Dakika › Spor › 9 maçlık seri bitti! Barcelona'ya büyük şok - Son Dakika
