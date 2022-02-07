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9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı - Son Dakika

9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı

07.02.2022 18:24
9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı.

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 13 Şubat'a kadar sürecek turnuvanın ilk gününde poomsae kategorisinde yarışmalar yapıldı.

Türk sporcular, organizasyonun ilk gününde 29 altın, 21 gümüş ve 22 bronz olmak üzere 72 madalya kazandı.

Asteria Kremlin Palace Hotel'de düzenlenen turnuvanın ikinci gününde yarın, yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirilecek.

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9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı
9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı
9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı

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Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 9. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası, Antalya'da başladı - Son Dakika Spor


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