90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

22.02.2026 16:37
La Liga 25. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'ya 90+1'de yediği golle 2-1 mağlup oldu. Real Madrid forması giyen Arda Güler'in performansı maç sonunda İspanyol basını tarafından yoğun şekilde eleştirildi.

La Liga 25. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Osasuna'ya 90+1'de yediği gol sonucu 2-1 kaybetti. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, 83. dakika sahada kaldı. İspanyol basını, mücadelenin sonunda 20 yaşındaki yıldız ismi yoğun şekilde eleştirdi.

MARCA: "TAKIM BUNU HİSSEDİYOR"

Marca'da Arda'nın ikinci yarıda oyunda etkisiz kaldığını belirterek, "Kanatlara doğru açılıyor ve Valverde ile çok iyi iş birliği yapıyor. Ancak Türk futbolcu, Real Madrid'in oyununda neredeyse hiç yer almıyor ve takım bunun etkisini hissediyor.'' ifadeleri kullanıldı.

AS: "ARDA ÇOK ETKİSİZDİ"

AS, milli oyuncunun etkisiz kaldığını dile getirerek, "Sağ ayağıyla ceza sahası kenarından muhteşem bir gol atmaya çok yaklaştı, top az farkla auta gitti. Destek bulamadı ve büyük ölçüde çok etkisizdi. Real Madrid bunu kesinlikle hissetti. Osasuna'ya karşı ortada pek yoktu." yorumları yapıldı.

MUNDO DEPORTIVO: "SÖNÜK KALDI"

Mundo Deportivo'da ise Arda'nın genel performansının sönük kaldığı ifade edilerek, "Zaman zaman yeteneğinin ipuçlarını gösterdi ancak performansı sönük kaldı." sözleri sarf edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • mücahid mücahid:
    Ne oldu, arda balonu da söndümü? 13 25 Yanıtla
  • erkan zengin erkan zengin:
    Balon zaten patlamıştı yollucaklar takımdan zaten 11 18 Yanıtla
    Deniz Şirin Deniz Şirin:
    Evet Liverpool forması giyecek kına yakarsin:) 0 0
  • Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Oruç tutuyordur normal performans düşüklüğü. 4 8 Yanıtla
  • Neset null Neset null:
    arda fiziksel olarak o lige yeterli değil 8 3 Yanıtla
  • Erdinç Uzuner Erdinç Uzuner:
    Tıfıl Messi ama bizim çocuk. 3 5 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
