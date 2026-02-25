90 dakika sonra Galatasaray\'ın kasasına çuvalla para girecek

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus deplasmanına dev bir gelir hedefiyle çıkıyor. Sarı-kırmızılılar turu geçmesi halinde 11 milyon euroyu (yaklaşık 600 milyon TL) kasasına koyacak.

TUR GELİRSE DEV GELİR

İlk maçta Juventus’u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray, bugün saat 23.00’te Torino’da sahaya çıkacak. Mücadeleyi Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan temsilcimiz, şu ana kadar organizasyondan 42.5 milyon euro gelir elde etti. Rövanşta turu geçmesi halinde bu rakama 11 milyon euro daha eklenecek.

12 YIL SONRA SON 16’YA ÇOK YAKIN

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 12 yıl aranın ardından Devler Ligi’nde son 16 turuna kalmanın eşiğinde. Sarı-kırmızılılar turu geçerse, 2013-2014 sezonunda Juventus’u eleyerek yazdığı tarihi başarıyı bir kez daha tekrarlamış olacak.

TRANSFER PLANI VE HEDEF 2029

Elde edilecek ek gelir ve Avrupa’daki prestij, kulübün gelecek sezon transfer planlamasında da belirleyici rol oynayacak. Yönetim, ekonomik gücü artırarak kadroyu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Galatasaray ayrıca 2029 Kulüpler Dünya Kupası’nda yer almayı amaçlıyor. Bu turnuvaya katılım için Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ya da kulüpler sıralamasında ilk 8’e girme şartı bulunuyor.