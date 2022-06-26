96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı - Son Dakika
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96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı

26.06.2022 18:21
96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı

Bu yıl 96.'sı düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power, jokey Özcan Yıldırım ile kazandı.

Bu yıl 96.'sı düzenlenen ve Türk yarışçılık tarihinin derbisi olan Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu Secret Power, jokey Özcan Yıldırım ile kazandı.

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 96. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. Koşuları, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, davetliler, at sahipleri ve 40 bine yakın yarışsever izledi.

96. kez düzenlenen, 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım jokeyliğinde 2.31.04'lük derecesiyle Secret Power safkanı kazandı. Türk spor tarihinin hiç durmadan devam eden tek organizasyonunda üst üste 7. kez kazanan Ahmet Çelik'in de bu serisi sona ermiş oldu.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yerlerini alan binlerce vatandaş, yarışta heyecan dolu anlara şahitlik etti. Gazi Koşusu'nda birinci gelen at sahibi Emrah Karamazı, Gazi Koşusu Kupası'nı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil'in elinden aldı. Jokey Özcan Yıldırım'ın plaketini ise Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Halis Yunus Ersöz takdim etti.

Kazanan atın sahibi Emrah Karamazı; kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte 3 milyon 859 bin 700 TL kazanacak.

"20 yıllık mesleğimde her sene bekliyordum"

Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Özcan Yıldırım, tarif edilemez duygular yaşadığını aktararak, "Bu atmosferde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen bu yarışı kazanmak benim için hasretle beklenen bir yarıştı. 20 yıllık mesleğimde her sene bekliyordum. Bu güne kısmetmiş, çok gururluyum" dedi.

Karamazı: "Rüya içinde hissediyorum"

Secret Power'ın sahibi olan Emrah Karamazı ise rüya içinde hissettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"20 yıldır bunun hayalini kuruyoruz. 20 yıldır bugün için koşuyoruz. Bugüne nasip, kısmet oldu. Apayrı bir sevinç ve mutluluk. 2 aydır bunun stresindeyiz artık doya doya keyfini süreceğim." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Özcan Yıldırım, Gazi Koşusu, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 96. Gazi Koşusu'nu Secret Power kazandı - Son Dakika

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