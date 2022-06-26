96'ncı Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın oldu

96'ncı Gazi Koşusu'nu Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan 2.31.04'lük derecesiyle kazandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 96 yıldır aralıksız olarak gerçekleştirilen Gazi Koşusu, Veliefendi Hipodromu'nda 3 yaşlı 22 safkan İngiliz tayının katılımıyla 2400 metre çim pistte gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 senelik aranın ardından seyircilerin katılımıyla gerçekleştirilen ve baştan sona büyük heyecana sahne olan yarışı, Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power isimli safkan, 2.31.04'lük derecesiyle kazandı. 96'ncı Gazi Koşusu'nda 2'nciliği Mucize Kız, 3'üncülüğü Sigoş elde ederken, yarışı Final Dance isimli safkan 4'üncü sırada tamamladı.

ÖZCAN YILDIRIM'IN İLK GAZİ KOŞUSU ZAFERİ

96'ncı Gazi Koşusu'nda foto finişi ilk sırada geçerek zafere ulaşan Secret Power isimli safkanın jokeyi Özcan Yıldırım, kariyerinin ilk Gazi Koşusu zaferini elde etti. 1985 doğumlu Yıldırım, bu zaferle birlikte Ahmet Çelik'in 7 senedir sürede gelen şampiyonluk serisini de bitirmiş oldu.