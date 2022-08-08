Denizlispor, Eyüpspor'a puan hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Denizlispor, Eyüpspor'a puan hedefiyle hazırlanıyor

08.08.2022 11:06
Denizlispor, Eyüpspor'a puan hedefiyle hazırlanıyor

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ligin ilk maçında karşılaşacakları Eyüpspor maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, ligin ilk maçında karşılaşacakları Eyüpspor maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1.Lig 2022-2023 Sezonunun ilk haftasında, 13 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Altaş Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ilk maçı öncesi açıklamalarda bulunan Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Yeni sezona, geçen sezonki kadromuzu koruyarak hazırlandık. Hocamız Mesut Bakkal'la yola devam edecek olmamız en büyük avantajlarımızdan biri. 25 Haziran'dan bu yana yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan takımımız, Burdur kampı ve oynanan hazırlık maçlarında eksikleri görme ve bunları giderme konusunda fırsat buldu. Lige mümkün olduğunca hazır olarak gireceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik"

Ligin ilk haftasında geçen sezon Play-Off oynayan ve bu sezon çok önemli transferler yapan Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacaklarını ifade eden başkan Uz, "Sezon öncesi iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Birlikte oynama alışkanlığı olan ve birbirini iyi tanıyan oyuncularımızın sahada en iyi mücadeleyi vereceklerinden şüphem yok. İlk maçımızdan puan ya da puanlarla dönerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. İnşallah sahadan istediğini alarak ayrılan takım biz oluruz. Kazasız, belasız, futbolseverlerin futbol heyecanını dilediği gibi yaşadığı bir sezon olmasını diliyor, tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Denizlispor, Mehmet Uz, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor, Eyüpspor'a puan hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika

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