A. Denizlispor Başkanı Uz, kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağazaları ziyaret etti

Yeni sezon öncesi projelerini bir bir hayata geçiren A. Denizlispor Kulübü, ürünlerin satıldığı mağazaların sayısını 4'e çıkardı.

Denizli Atatürk Stadı'daki Stadyum Mağaza'nın yanı sıra, Sinpaş Aquamall AVM Mağaza, Çamlık Mağaza ve Organize Sanayi Mağazayı hizmete alınırken, ayrıca e-ticaret üzerinden de taraftarların resmi ürünlere ulaşması sağlandı. Baltalı Grup tarafından özel olarak üretilen ve NADD imzası taşıyan yeni sezon ürünler mağazalarda yerini aldı. A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, 4 mağazayı da gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bugüne kadar tek olan mağaza sayısının 4'e çıkarıldığını ve bunun yan ısıra e-ticaret sistemi ile taraftarların kulübün resmi ürünlere ulaşımının kolaylaştırıldığını belirten Başkan Uz, "Denizlispor bu şehrin en büyük markası. Bu markayı daha da büyütmek ve layık olduğu yerlere taşımak için çalışıyoruz. Markaların büyümesi sadece sportif başarılarla olmuyor. O yüzden bazı projeleri de zaman kaybetmeden hayata geçirmeye başladık. Bunlardan biri de kulübümüzün resmi ürünlerinin vatandaşlarımıza mümkün olduğunca uygun bir fiyata ulaştırılması. Bu konuda, duayen sanayici ve iş insanı Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Derya Baltalı ağabeyimiz ve ihracatımızın yüz aklarından Baltalı Grup'un büyük desteğini aldık. Denizli'nin markası olan NADD'ın imzasını taşıyan ürünlerimiz en kısa sürede üretilerek storelerimizde yerini aldı. Mağazalarımızın yanı sıra, şehir dışındaki taraftarlarımızın da ürünlerimize rahat ve kolay şekilde ulaşabilmesi için e-ticaret sitemiz de faaliyete geçti. Şehir dışında olup ürünlerimize ulaşmak isteyenler, 'denizlispor.com.tr' adresinden ürün siparişi verebilir" dedi.

Mağazaları dolaşarak çalışmaları yerinde gördüğünü ve bilgi aldığını ifade eden A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, "Modern dizaynları ile kulübümüze yakışır mağazaların faaliyete geçmesi ve bu mağazalarda yine kulübümüze yakışır ürünlerin satışa sunulmasında büyük katkı ve desteği olan Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı ve tüm Baltalı Grup çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu tür projelerimiz hayata geçtikçe, hem kulübümüzün imajı yükselecek hem gelirleri artacak hem de taraftarlarımız orijinal ürünlerimize daha kolay ulaşacak. Vatandaşlarımızın bu konudaki önerilerine de her zaman açık olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ