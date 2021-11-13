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A. Denizlispor'un Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı - Son Dakika

A. Denizlispor'un Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı

13.11.2021 14:52
A. Denizlispor'un Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı

A. Denizlispor'un Spor Toto 1. Lig 14-18. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

A. Denizlispor'un Spor Toto 1. Lig 14-18. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan program şu şekilde: 13. hafta A. Denizlispor, Keçiörengücü maçı 21 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda, 14. hafta İstanbulspor, A. Denizlispor maçı 27 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu maçı ise A. Denizlispor Ağrı 1970 Spor 1 Aralık Çarşamba günü saat 14.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

15. hafta müsabakası ise A. Denizlispor ile Bursaspor arasında 5 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. A. Denizlispor, 16. haftada Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maç ise 10 Aralık Cuma günü saat 20.00'da Eryaman Stadyumu'nda gerçekleşecek. Menemenspor ile 17. haftada oynanacak olan maç ise 15 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak. Açıklanan takvime 18. hafta maçı ise A. Denizlispor ile Ümraniyespor arasında oynanacak. 20 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak olan karşılaşma Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak.

TFF tarafından açıklanan programa göre Altaş Denizlispor, 29 günde toplam 6 maça çıkacak. - DENİZLİ

A. Denizlispor'un Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı

Türkiye Kupası, Denizlispor, Spor Toto, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor A. Denizlispor'un Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maç takvimi açıklandı - Son Dakika Spor


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