A Millî Kadın Basketbol Takımı Slovakya ile Maç İçin Hazırlanıyor

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2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında yarın Slovakya'ya konuk olacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki Gopass Arena'da başantrenör Ekrem Memnun yönetiminde maçın hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, antrenmanda şut ve taktik çalıştı.

Milli takım, 10 Kasım sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için "Ulu Önderimizi Saygıyla Anıyoruz..." yazılı pankartla idmana çıktı.

Antrenman öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, Slovakya'nın gruptaki iddialı takımlardan olduğunu belirterek " Türkiye'de Slovakya'ya karşı ilk oynadığımız maçı farklı kazanmıştık fakat karşımızda şimdi yeni kadro var. Biz üç maçımızı kazandık. Onlar da iki galibiyet aldı. Biz, daha avantajlıyız. Gruptan çıkmak için önemli bir maç. Biz, Avrupa Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz. Onlar da şampiyonaya katılmak için ellerinden geleni yapacaktır. İyi oyuncuları var. Sert bir maç olacağını düşünüyorum. Biz iyi hazırlandık. Moralimiz de iyi. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Şubat ayındaki maçları beklemeden pozisyonumuzu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Uzun zaman sonra bir araya geldiklerini vurgulayan Ekrem Memnun, "İlk iki maçı geçen sene kasımda oynadık. Sonuçlarımız iyi. Motivasyonumuz da iyi. Bu pencere maçlarında önemli olan oyuncuların isteği ve motivasyonu. Üç gün içerisinde takımı taktiksel anlamda hazırlamak imkansız. Bu yüzden oyuncuların birlikte oynama isteği ve kazanma arzusu çok önemli. Bu isteği görüyorum. Oturtmuş olduğumuz bir oyun var. Milli takımın kıymetini bilen arkadaşlarla birlikteyiz." diye konuştu.

Öncelikle Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hedeflediklerini dile getiren tecrübeli başantrenör, "A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın çok güçlü bir mirası var. Son dönemde biraz geride kaldık. Gerçek değerimiz bu değil. Hiçbir büyük turnuvayı kaçırmak istemiyoruz. Şu anda başka bir hedefimiz de 2026 Dünya Şampiyonası'na gidecek pozisyona girmek." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Slovakya maçının hazırlıklarını tamamlayacak.