A Millî Takım 27. Sırada

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında 27. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan temmuz ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 5 basamak gerileyerek 1582 puanla 27. sırada kendine yer buldu.

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar A Ligi'nde rakiplerinden Fransa 1948 puanla üçüncü, Belçika 1778 puanla sekizinci ve İtalya ise 1704 puanla 15. oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki şampiyonluğunun ardından 2026 Dünya Kupası'nı da kazanma başarısı gösteren İspanya, 1995 puanla ilk sıraya yükseldi.

Dünya Kupası finalisti Arjantin 1970 puanla ikinci, Fransa 1948 puanla üçüncü, İngiltere 1922 puanla dördüncü ve Brezilya ise 1804 puanla beşinci sırada yer aldı.