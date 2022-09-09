A Milli Basketbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.
A Milli Takım'ın Fransa ile yapacağı maç TSİ 13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.
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