A Milli Basketbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını tamamladı

09.09.2022 15:23
A Milli Basketbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

A Milli Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda yarın Fransa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milliler taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

A Milli Takım'ın Fransa ile yapacağı maç TSİ 13.00'te başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

basketbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı, Fransa maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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