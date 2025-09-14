A Milli Basketbol Takımı Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
A Milli Basketbol Takımı Gümüş Madalya Kazandı

14.09.2025 23:23
A Milli Takım, EuroBasket 2025 finalinde Almanya'ya kaybederek ikinci oldu ve gümüş madalya aldı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya'ya 88-83 yenilen A Milli Basketbol Takımı, ikinci oldu.

EuroBasket 2025'te A Grubu'nu "5'te 5" yaparak lider tamamlayan, son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı ve yarı finalde Yunanistan'ı mağlup eden Türkiye, şampiyonluk maçında Almanya ile karşı karşıya geldi.

Arena Riga'da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Almanya'ya 88-83 kaybeden milliler, şampiyonayı ikinci tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

İkinci kez gümüş madalya aldı

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci gümüş madalyası aldı.

Milliler, 24 yıl sonra ikinci kez çıktığı finalde yine şampiyonluk kupasına uzanamadı.

Ay-yıldızlı ekip, Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanan EuroBasket 2001 finalinde de Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olmuştu.

Almanya'nın ikinci şampiyonluğu

Almanya Milli Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası'nın ardından 2025 Avrupa Şampiyonası'nda da mutlu sona ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

EuroBasket 2025'te "9'da 9" yapan Almanya, turnuvada 1993'ün ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü.

Kaynak: AA

Milli Takım, EuroBasket, Basketbol, Almanya, Olaylar, Finans, Gümüş, Spor, Son Dakika

