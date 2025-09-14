A Milli Basketbol Takımı için Saray Bahçesi\'nde Dev Ekran Kuruluyor

A Milli Basketbol Takımının final maçı için Saray Bahçesi Kent Meydanı'na dev ekran kurulacak. Vatandaşlar maçı dev ekrandan takip edebilecekler.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile karşılaşacak. Bayburt Belediyesi tarafından Saray Bahçesi'ne dev ekran kurularak, maç izleme imkanı sunulacak. Final maçı bugün saat 21.00'de başlayacak. Belediyeden yapılan duyuruda, "12 dev adam finalde, Bayburt ekran başında. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Basketbol Takımımız, Almanya ile karşılaşıyor. Bu tarihi heyecanı birlikte yaşamak için Saray Bahçesi Kent Meydanı'nda buluşalım. Belediyemiz tarafından kurulacak dev ekranda bu büyük mücadeleyi birlikte izleyelim. Haydi, milli coşkuyu hep birlikte paylaşalım" ifadelerine yer verilerek, vatandaşlar Saray Bahçesi'nde maç izlemeye davet edildi. - BAYBURT