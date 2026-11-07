A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman artroskopik menisküs ameliyatı oldu

A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman artroskopik menisküs ameliyatı olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman'ın artroskopik menisküs tamir operasyonu geçirdiğini açıkladı. Federasyon, tedavisi devam eden milli oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman, ameliyat edildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak milli oyuncumuz Cedi Osman'a geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
Artroskopik menisküs tamir operasyonu geçiren tecrübeli oyuncunun tedavisine devam edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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