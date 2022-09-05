Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu, Gürcistan maçında yaşananları anlattı

A Milli Basketbol Takımı'nın 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Gürcistan ile oynadığı maçta saldırıya uğrayan milli oyuncu Furkan Korkmaz, yaşananların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Furkan Korkmaz ile A Milli Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu maçlarının oynandığı Tiflis Arena'da gerçekleştirdikleri antrenmandan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

A Milli Takım'ın 88-83 kaybettiği maçta saha içinde yaşadıkları gerginlik nedeniyle Gürcü oyuncu Duda Sanadze ile diskalifiye edilen Furkan Korkmaz, soyunma odası koridorunda uğradığı saldırıyı anlattı.

Maç içinde Sanadze ile ufak bir sürtüşme yaşadıklarını, sonrasında olayın büyüdüğünü aktaran Furkan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Orası sizin gördüğünüz. Daha sonra tüneldeki ayrı bir olay. Ben orayı ikinci bir sayfa gibi anlatacağım. Tünelde kondisyonerimiz Eren Hangün hocam ve diyetisyenimizle beraber giderken, hiçbir şekilde güvenlik görevlisi yoktu. Soyunma odası tarafına geçmeye başlar başlamaz onların oynamayan iki oyuncusu, benim sahada sürtüştüğüm oyuncu ve onların iki güvenlik görevlisi, bizim tarafa doğru koşmaya başladılar. Onlar saldırınca biz de kendimizi savunmaya çalıştık. Aslında içerideki olay tamamen bundan ibaret. Onların üzerimize koşarak bize saldırması, bizim de buna karşılık vermemiz. Eren hocam bu olayın böyle olacağını hissetmiş, sağ olsun o da yanımdaydı. Beraber orada dik bir şekilde ayakta durduk. Eren hocama buradan teşekkür ediyorum. O olmazsa, 3 oyuncu ve 2 güvenlikle beraber olay uzayacak, çok daha ciddi şeyler olacaktı. Şu an bile yaşananlar kabul edilemez. Saha içinde agresiflikler oluyor. Bunları bir şekilde tolere ediyoruz ama kimse de gelip benim suratıma o tarz konuşamaz. Konuştuğunda da her türlü cevabını alır. Bunu da herkes bilsin. Ayrıca bu güvenlik açığı değil, bazı şeylere göz yummak."

Furkan Korkmaz, kendilerine saygısızlık yapıldığını dile getirerek, "Buna da ben başta olmak üzere tepki gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu kesinlikle kabul edilemez. Ne burada ne de dünyanın başka bir yerinde. Bize bu tarz sataşanların, cevabını alacağının sözünü verebilirim. Savunmamızı yazdık. Bundan sonra karar FIBA'da. Umarım adil ve güzel bir karar olacaktır." diye konuştu.

Mahmutoğlu: "Bu işin peşini bırakmayacağız"

A Milli Basketbol Takımı Kaptanı Melih Mahmutoğlu, karşılaşmada yaşananların üzücü olduğunu vurgulayarak, "Senelerdir profesyonel olarak oynuyorum, maç içinde çok olaylar gördüm ama bunlar genelde hep saha içinde kalır. Zaten hakem de hem Furkan Korkmaz'ı hem de diğer oyuncuyu cezalandırdı. Ancak ondan sonra olan olaylar biraz çirkinleşmiş." ifadelerini kullandı.

Furkan Korkmaz ile gerginlik yaşayan Duda Sanadze'nin geçmişte de benzer olaylara karıştığını anlatan tecrübeli oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu yapan oyuncu aslında geçmişte yine aynı hareketleri benim takımıma da yapmıştı. Biz onun cevabını sahada verdik. Sonrasında bizden özür dilemeyi de biliyordu. Ancak şu an gelip kendi evinde, bizim soyunma odamızın önünde Furkan kardeşime saldırması gerçekten çok çirkin. Bu oyuncu aynı zamanda Avrupa Ligi Oyuncu Birliğinde de başkanlardan. Yani bu olayı gelip başka bir ülkede yapmasını da bekliyorum. Yapabilecek mi acaba başka bir ülkede? Türkiye'de değil, Türkiye'de istemiyorum. Kendi evi olmayan bir yerde yine aynı hareketi yapmasını kendisinden bekliyorum. Sezon başlayacak, orada da bazı maçlar olacak. Bu gerçekten çok çirkin bir hareket. Ben bunu hayatımda hiç görmedim, duymadım da. Bu işin peşini bırakmayacağız. Çünkü gerçekten böyle bir şeyi hak etmiyoruz. Saha dışında bunların olması, soyunma odamıza kadar gelip saldırmaları... Demek ki güçleri, delikanlılıkları bu kadarmış. Bunu kendi evinde yapıyor. Başka bir yerde yapabilirler miydi? Hiç zannetmiyorum."

Yaşanan olayın takımı daha da birleştirdiğini vurgulayan Melih Mahmutoğlu, "Maalesef bizim kötülüğümüzü isteyen bazı insanlar var. Bunu da yaşayarak öğreniyoruz ama önemli değil. Bunlar hep oluyor. Ben çok gururluyum takımın kaptanı olduğum için. Çünkü buradaki 12 oyuncu da sonuna kadar savaşıyor. Bu olay bizi kuvvetlendirecek ama emin olsun ki o arkadaş, biz bu olayı hiçbir zaman unutmayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Melih Mahmutoğlu, maçta yaşanan kural hatasıyla ilgili itirazda bulunduklarını da anlatarak, "Maalesef işin içinde FIBA olunca pek bir şey beklemiyoruz. Net bir ihlal var. Bunun itirazında bulunduk. Organizasyonun nasıl bir ciddiyetsizlikle devam ettiği ortada. Dünkü olayı şimdilik unuttuk. Şimdi konsantrasyonumuz Belçika ve ondan sonraki İspanya maçında olacak." değerlendirmesinde bulundu.