A Milli Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika
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A Milli Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Basketbol Takımı\'nın Aday Kadrosu Açıklandı
11.06.2026 20:39
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FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde millilerin Bosna Hersek ve İsviçre ile maçları var.

A Erkek Milli Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Ay-yıldızlılar, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki beşinci maçında 2 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de Zenica'da Bosna Hersek'le mücadele edecek. Milliler, gruptaki son karşılaşmasında ise 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi ağırlayacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki A Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosunda NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Adem Bona'nın yanı sıra Avrupa'da mücadele eden Cedi Osman ile Ömer Faruk Yurtseven de yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Anadolu Efes'ten Emre Melih Tunca, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz ve Şehmus Hazer; Bahçeşehir Koleji'nden Kenan Sipahi ve Malachi Emmanuel Flynn; Beşiktaş GAİN'den Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı ve Yiğit Arslan; Fenerbahçe Beko'dan Onuralp Bitim ve Tarık Biberoviç; Manisa Basket'ten Yiğit Onan; Tofaş'tan Furkan Korkmaz ve Yiğitcan Saybir; Houston Rockets'tan Alperen Şengün, Panathinaikos'tan Cedi Osman, Philadelphia 76ers'tan Adem Bona ve Real Madrid'den Ömer Faruk Yurtseven.

A Milli Takım'ın teknik ekibinde ise A Milli Takımlar Direktörü Alper Yılmaz, A Erkek Milli Takım Genel Menajeri Nedim Yücel, A Erkek Milli Takım Menajeri Osman Sarısoy ile yardımcı antrenörler Yakup Sekizkök, Ender Arslan, Cenk Yıldırım ve Gökhan Turan yer alıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor A Milli Basketbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı - Son Dakika

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