Basketbolda Belçika-Türkiye maçının ardından - Son Dakika
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Basketbolda Belçika-Türkiye maçının ardından

06.09.2022 19:52
Basketbolda Belçika-Türkiye maçının ardından

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Alperen Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Belçika karşısında 78-63'lük skorla aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Alperen Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Belçika karşısında 78-63'lük skorla aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Alperen Şengün, Belçika maçında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Gürcistan maçından sonra bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Takım olarak uyandığımızı düşünüyorum. Bugün çok iyi savunma yaptık. Her maç böyle savunma yapmamız gerekiyor. Şu an takım olarak çok iyiyiz. Yarın önemli bir maçımız daha var. Bunun için hazırız. Yarın da sahaya çıkıp maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Almanya'ya mutlu gideceğiz. Takım için mutluyum." diye konuştu.

Milli oyuncu Buğrahan Tuncer de maçta çok iyi oynadıklarını belirterek, "İyi mücadele ettik. Başından itibaren savunmayı çok sıkı tuttuk. Gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

basketbol, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Basketbolda Belçika-Türkiye maçının ardından - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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