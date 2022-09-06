Basketbolda Belçika-Türkiye maçının ardından

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Alperen Şengün, 2022 Avrupa Şampiyonası'nda Belçika karşısında 78-63'lük skorla aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Alperen Şengün, Belçika maçında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Gürcistan maçından sonra bizim için çok iyi bir galibiyet oldu. Takım olarak uyandığımızı düşünüyorum. Bugün çok iyi savunma yaptık. Her maç böyle savunma yapmamız gerekiyor. Şu an takım olarak çok iyiyiz. Yarın önemli bir maçımız daha var. Bunun için hazırız. Yarın da sahaya çıkıp maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Almanya'ya mutlu gideceğiz. Takım için mutluyum." diye konuştu.

Milli oyuncu Buğrahan Tuncer de maçta çok iyi oynadıklarını belirterek, "İyi mücadele ettik. Başından itibaren savunmayı çok sıkı tuttuk. Gayet mutluyuz." ifadelerini kullandı.