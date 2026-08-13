A Milli Basketbol'un Aday Kadrosu Belli Oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 Dünya Kupası Elemeleri için aday kadrosunu açıkladı.
FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Litvanya ve İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 17 kişilik aday kadrosu belli oldu.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda 28 Ağustos Cuma günü 21.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Litvanya'yı ağırlayacak. Milliler, 31 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.30'da ise İzlanda ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlıların 17 kişilik aday kadrosu da belli oldu.
Millilerin aday kadrosunda şu isimle bulunuyor:
Adem Bona
Berk İbrahim Uğurlu
Cedi Osman
Darius Karutasu
Ercan Osmani
Erkan Yılmaz
Furkan Korkmaz
Kenan Sipahi
Malachi Flynn
Metecan Birsen
Onuralp Bitim
Ömer Faruk Yurtseven
Ömer Kutluay
Sertaç Şanlı
Şehmus Hazer
Yiğit Arslan
Yiğitcan Saybir
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