Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Belçika

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu dördüncü maçında yarın Belçika ile karşılaşacak.

TSİ 14.30'DA BAŞLAYACAK

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den canlı yayımlanacak.

İki takım da grupta oynadığı maçlarda ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet yaşadı.

A Milli Basketbol Takımı, Karadağ ve Bulgaristan ile yaptığı maçlardan galibiyetle ayrılırken, Gürcistan'a kaybetti.

Belçika ise Gürcistan ve İspanya ile oynadığı maçları kazandı, Karadağ'a mağlup oldu.

Grupta yarın oynanacak diğer maçlarda Karadağ ile İspanya, Gürcistan ile de Bulgaristan karşılaşacak.

PUAN DURUMU

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu'nda üçüncü maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G M A Y Av . Puan İspanya 3 2 1 277 234 43 5 Türkiye 3 2 1 256 243 13 5 Karadağ 3 2 1 235 223 12 5 Belçika 3 2 1 232 225 7 5 Gürcistan 3 1 2 228 252 -24 4 Bulgaristan 3 - 3 255 306 -51 3

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