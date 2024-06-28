A Milli Erkek Basketbol Takımı İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlık antrenmanlarına devam ediyor. Milli Takımlar Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmana TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Milliler, Fransa'ya giderek ikili temas karşılaşması yapacak ve ardından Sırbistan'da düzenlenecek hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını tamamlayacak.

28.06.2024 22:11
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, İstanbul'da sürdürdüğü hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden milliler, İstanbul'daki hazırlıklarını sürdürdü.

Basketbol Gelişim Merkezi içinde yer alan Milli Takımlar Salonu'nda ilk kez idman gerçekleştiren A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın çalışmasını, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Yönetim Kurulu üyeleri de takip etti.

TBF Başkanı Türkoğlu, antrenmanın ardından başantrenör Ergin Ataman'a Basketbol Gelişim Merkezi'yle ilgili bilgiler verdi.

İstanbul'da kamp çalışmalarına devam eden milliler, 2 Temmuz Salı günü ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek ve ardından 6-7 Temmuz tarihlerinde Sırbistan'da hazırlık turnuvasına katılarak kamp çalışmalarını noktalayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı İstanbul'da hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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