2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.
B Grubu'nda 22 Şubat'ta İtalya ve 25 Şubat'ta İzlanda ile çok önemli 2 müsabakaya çıkacaklarını belirten Türkoğlu, "Hepimizin heyecanının en üst düzeyde olduğu süreçler. İnşallah bu süreçleri milli formaya yakışacak şekilde en iyi sonuçlarla geçeriz. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Bizi yalnız bırakmayacak Türk halkına da şimdiden teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giyen oyuncuların aralarında bulunmadığını ancak bunu bahane olarak görmediklerini aktaran Başkan Türkoğlu, "NBA'de forma giyen oyuncuların olmayışı, burada bulunanlar için bir fırsat. Şans bulacak arkadaşlar bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirecektir. FIBA'nın yaptığı organizasyonlar, bu süreçte bizi bu tip durumlarda bırakabiliyor. Bunu hiçbir zaman bahane olarak sunmamamız gerekiyor. Buradaki arkadaşlarımızın kulüplerinde daha fazla tecrübeli hale gelmesi için yeni sürece başlamamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Buraya davet edilen herkes, hak ettiği için burada." şeklinde görüş belirtti.
Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda maçları öncesi medya gününde basın mensuplarıyla buluştu - Son Dakika
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