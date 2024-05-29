A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kamp kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kamp kadrosu açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele edecek olan kamp kadrosunu açıkladı. Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, İstanbul'da başlayacak olan kamp çalışmasının ardından Filipinler ve Fransa ile hazırlık maçları yapacak. Son olarak Sırbistan'da düzenlenecek turnuvaya katılacak olan milli takım, elemelerde Macaristan, İtalya ve İzlanda ile karşılaşacak.

29.05.2024 11:27
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kamp kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, kamp çalışmasına 24 Haziran Pazartesi günü İstanbul'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, 27 Haziran Perşembe günü İstanbul'da Filipinler ile karşılaşacak. 2 Temmuz'da ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek milli takım, 6-7 Temmuz'da Sırbistan'da turnuvaya katılarak çalışmalarını sonlandıracak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım'da konuk edeceği Macaristan ile 25 Kasım'da deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçlarını ise 20 Şubat 2025'te evinde İtalya, 23 Şubat 2025'te deplasmanda İzlanda ile oynayacak.

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi, Doğuş Özdemiroğlu (Anadolu Efes), Can Korkmaz, Muhsin Yaşar (Darüşşafaka Lassa), Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Göktuğ Baş (Reeder Samsunspor), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Basket-Sırbistan)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kamp kadrosu açıklandı - Son Dakika
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