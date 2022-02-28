A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi - Son Dakika
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi

28.02.2022 22:30
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'a 76-67 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'a 76-67 yenildi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın tüm periyotlarına iyi başlayan milliler, ikinci yarının ortalarında oyundan düştü ve rakibinin üstünlüğüne engel olamadı.

B Grubu'nda sadece Büyük Britanya'yı yenen A Milli Takım, elemelerde üçüncü kez mağlup oldu. Deplasmanda Yunanistan'a 72-71 yenilen milli takım, evindeki karşılaşmada da rakibine mağlup oldu.

Yunanistan ise üçüncü galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü pencere maçlarında 30 Haziran Perşembe günü sahasında Belarus ve 3 Temmuz Pazar günü de deplasmanda Büyük Britanya ile karşı karşıya gelecek.

Bakan Kasapoğlu da izledi

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

A Milli Takım'ı Türk basketbolseverler de yalnız bırakmadı ve salonu tamamen doldurdu. Taraftarlar ellerinde Türk bayraklarıyla milli takıma büyük destek verdi.

Karşılaşmayı 18 bin 500 taraftar izledi.

Milliler, Agravanis ve Papagiannis'i durduramadı

Türkiye, dış şutlarda Dimitrios Agravanis'i, pota altında ise Georgios Papagiannis'i durduramadı.

Agravanis ürettiği 22 sayının 12'sini üç sayılık basketlerden buldu. Agravanis ayrıca 11 ribauntla etkili bir oyun sergiledi. Papagiannis ise 21 sayının yanı sıra 9 ribaunt aldı.

Milli takımda Metecan Birsen'in 12 sayı ve 13 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. 16 sayıyla Türkiye'nin en skorer ismi olan Shane Larkin, 5 top kaybı yaptı. Tüm sayılarını 3 sayılık basketten bulan Melih Mahmutoğlu ise maçı 15 sayıyla tamamladı.

Rakibinin alan savunması karşısında dış şutlarla çözüm arayan A Milli Takım, 34 adet üç sayılık atışın 10'unu sayıya çevirerek, yüzde 29'luk bir oran yakalayabildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi

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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarına başladı A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan, basketbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'a sahasında da yenildi - Son Dakika


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