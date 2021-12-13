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A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak - Son Dakika

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak

13.12.2021 12:00

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, 2023 Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle birinci eleme grubunda kalan maçlarının hepsini kazanmak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay, 2023 Dünya Şampiyonası'na katılma hedefiyle birinci eleme grubunda kalan maçlarının hepsini kazanmak istediklerini söyledi.

Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 2 Aralık'ta A Milli Takım'ın başına getirilen Okan Halay, Ocak 2022'de yapacakları 2023 Dünya Şampiyonası Eleme Grubu maçları ve hentbolun geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.

2023 Dünya Şampiyonası için birinci eleme grubunda Kosova, Yunanistan ve Belçika ile rakip olduklarını hatırlatan Halay, "İlk maçımızda Eskişehir'de Kosova'ya karşı galip geldik, Yunanistan'a deplasmanda yenildik. 2023 Dünya Şampiyonası için gruplardan ilk 2 takım çıkıyor, hedefimiz kalan 4 maçta 4 galibiyet alıp grubu birinci sırada bitirmek. Bunu başarabileceğimiz inancındayım." dedi.

Ay-yıldızlı ekibin başına yeni gelse de takıma yabancı olmadığını, 2016-2019 yılları arasında eski başantrenör İlker Şentürk ile beraber görev yaptığını belirten Halay, "Oyuncu grubunu iyi tanıyorum, neler yapabileceklerini, milli takımın potansiyelini iyi biliyorum. Ekip arkadaşlarımla beraber buraya gerçekten katkı koymak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ocak ayında yoğun bir maç temposuna gireceklerini dile getiren başantrenör Halay, "Belçika'yla 5 Ocak'ta Kastamonu'da oynuyoruz, 8 Ocak'ta Belçika ile deplasmanda rövanşa çıkıyoruz. 12 Ocak'ta Kosova ile deplasmanda ve 16 Ocak'ta Yunanistan ile içeride oynuyoruz. Bu 4 maç bizim için gerçekten olmazsa olmaz, çok zorlu maçlar. Arkasından da 19 ve 22 Ocak'ta 2024 Avrupa Şampiyonası'nın elemelerine katılabilmek için Kıbrıs Rum Kesimi ile baraj maçları oynayacağız. Açıkçası 2'de 2 yaparak orayı da geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ocak ayında 3 günde bir maç yapacaklarını, seyahatlerin de yorucu olacağını belirten Halay, "Kadromuza, bunu başarabilecek güçte olduğumuza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takım olarak hiçbir takımdan çekinmiyoruz"

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın başına kısa süre önce geçtiği ve ne gibi yenilikler planladığına ilişkin Halay, şunları kaydetti:

"Milli takımın içindeydim, oyuncu grubunu iyi biliyorum. Kadrodaki oyuncularımız belli, şu anda arkadaşlarımızla beraber oyuncuların form durumlarını da takip ediyoruz, form durumlarına bakarak en iyi kadroyu oluşturacağız. 20 Aralık'ta Romanya'da hazırlık amaçlı Karpat Turnuvası'na katılacağız, öncesinde Ankara'da THF merkezinde 25 kişilik bir kadroyla kamp yapacağız. Bu kamp kadrosundan en iyi kadroyu oluşturup 16 kişiyle Romanya'da hazırlık turnuvasına katılacağız. Dünya Şampiyonası Elemeleri öncesinde iyi bir hazırlık çalışması olacak. "

2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde şu anda bir galibiyet, bir mağlubiyetleri bulunduğunu hatırlatan Halay, elemelerde yapacakları her maçı kazanacak potansiyele sahip olduklarını söyledi.

Eleme gruplarından çıkmaları halinde 2023 Dünya Şampiyonası için play-off oynayacaklarını da dile getiren başantrenör Halay, şöyle devam etti:

"Gruptan çıkarsak eğer rakiplerimiz çok güçlü, Avrupa hentbolunda söz sahibi olan ülkeler, ama biz milli takım olarak hiçbir takımdan çekinmiyoruz. Son topa kadar savaşan, mücadele gücü yüksek, ne olursa olsun hiçbir şekilde maçı bırakmayan bir takım portresi çizmek istiyoruz. Play-off maçlarının önemi biraz daha farklı oluyor. Play-off'u geçersek 2023 Dünya Şampiyonası'na gideceğiz, A Milli Hentbol Takımı'nı Dünya Şampiyonası'nda görmemek için hiçbir sebep yok ama gerçekten çok zorlu bir süreç, çünkü kısa bir zaman dilimi var. Avrupa ile bizim hentbola bakış açımızda biraz farklılıklar var. Sonuç almak için tüm gücümüzle savaşacağız."

"Belçika'yı seyirciyle beraber yeneceğiz"

Eskişehir'de oynadıkları maçlarda hentbola olan ilgiden memnun olduklarını kaydeden Halay, "Eskişehir'de gerçekten çok bilinçli bir seyirci var. Milli maçımızı Kastamonu'da ilk defa oynayacağız. Kastamonu halkının da hentbolda çok bilinçli olduğunu biliyorum, açıkçası Kastamonu halkının da bize çok büyük destek vereceğine inanıyorum. İnanıyorum ki Belçika'yı seyirciyle beraber yeneceğiz." diye konuştu.

Hentbolun yeni yönetiminin çok istekli ve arzulu bir şekilde çalıştığını dile getiren Halay, "Yeni başkanımız ve yönetim kurulu, inanılmaz bir tempoda çalışıyor, bize katkı vermek anlamında inanılmaz yoğun bir mesai harcıyorlar. Şu dönemde yeni gelmemize rağmen bir hazırlık turnuvasına gitmek, Avrupa'da biliyorsunuz planlamalar çok önceden yapılıyor, o planlamaya bizi dahil etmeleri, 3 hazırlık maçı yapabilmemizi sağlamaları bizim için büyük avantaj." şeklinde görüş belirtti.

Halay, "Yönetimin bizden ne istediğini biliyoruz, biz de yönetimi ve Türk milletini mahcup etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hentbolun tekrar eski popülaritesini kazanması yolunda çalışacaklarını ifade eden Halay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"A Milli Takım, her zaman en üst tabakada yer alan bir vitrindir. A Milli Takım'ın alacağı başarılı sonuçlar, medyada daha fazla yer alacaktır. Yıldız ve genç milli takımlarda da başarılar mutlaka önemlidir ama A Milli Takım, büyük vitrindir. Biz de açıkçası A Milli Takım'da alacağımız sonuçlarla destek sağlamaya çalışacağız. Önemli bir unsur da kulüpler olmadan federasyon olmaz, kulüplerimizin de bu konuda federasyona destek sağlamaları gerektiğine inanıyorum. Kulüplerimizdeki oyuncularımız, antrenör arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ne kadar birlik ve beraberlik içinde olursak milli takım da daha büyük başarılara imza atar düşüncesindeyim. Hentbolun Türkiye'de daha iyi yerlerde olmaması için hiçbir neden yok. Bir sloganımız var, inşallah birlikte başaracağız."

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak
A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak

Dünya Şampiyonası, Milli Takım, Hentbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı'nda hedef 2023 Dünya Şampiyonası'na katılmak - Son Dakika
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