A Milli Erkek Hentbol Takımı, Romanya ile iki hazırlık maçı yapacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Romanya ile özel maçlarda karşılaşacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27-29 Aralık'ta Romanya'da düzenlenmesi planlanan Uluslararası Karpatlar Turnuvası'na İsviçre 14, İran ise 6 oyuncusunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle katılamadı.

Bu nedenle Romanya'nın Cluj kentinde bulunan A Milli Takım, ev sahibi Romanya ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Okan Halay yönetimindeki milliler, yarın ve 29 Aralık'ta Horia Demian Sports Hall'de Romanya ile karşılaşacak.