A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Portekiz ile karşılaşacak - Son Dakika
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A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Portekiz ile karşılaşacak

12.10.2022 08:58
A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Portekiz ile karşılaşacak

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri 1. Grup ilk maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri 1. Grup ilk maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak.

Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı İzlanda Hentbol Federasyonundan Svavar Petursson ve Sigurdur Thrastarson hakem ikilisi yönetecek.

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Kaynak: AA

Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Portekiz ile karşılaşacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Portekiz ile karşılaşacak - Son Dakika
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