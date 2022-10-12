Matosinhos Senhora da Hora'da bulunan Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos'ta oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

Kaynak: AA

Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Hentbol Takımı yarın Portekiz ile karşılaşacak - Son Dakika

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