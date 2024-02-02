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A Milli Erkek Salon Hokeyi Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda galibiyetlerle başladı - Son Dakika
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A Milli Erkek Salon Hokeyi Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda galibiyetlerle başladı

A Milli Erkek Salon Hokeyi Takımı, Avrupa Şampiyonası\'nda galibiyetlerle başladı

A Milli Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası Klasman 2 ilk maçında Bulgaristan'ı 13-2 yenerek galibiyetle başladı. İkinci müsabakasında ise ev sahibi Macaristan'ı 5-1 mağlup etti. Milliler, yarın Sırbistan ve Yunanistan ile karşılaşacak.

02.02.2024 19:39
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A Milli Erkek Salon Hokeyi Milli Takımı, Macaristan'da düzenlenen Erkekler Salon Avrupa Şampiyonası Klasman 2 ilk maçında Bulgaristan'ı yenerken, ikinci müsabakasında ise Macaristan'ı mağlup etti.

Türkiye Hokey Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda milliler ilk maçında Bulgaristan'la karşılaştı.

Rakibini 13-2 yenen milli takım, ikinci müsabakada ise ev sahibi Macaristan'a 5-1 üstünlük sağladı.

Organizasyonda ilk sırayı elde eden ülke, 2026 yılında düzenlenecek ve Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin yer alacağı Avrupa Şampiyonası Finali'ne katılma hakkı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Millilerimize inanıyoruz. Ülkemizin adını zirveye taşıyacaklarından şüphe duymuyorum. Teknik ekip ve sporcularımıza yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada milliler yarın Sırbistan ve Yunanistan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Salon Hokeyi Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda galibiyetlerle başladı - Son Dakika


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