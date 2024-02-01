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A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak - Son Dakika
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Spor

A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak

A Milli Erkek Tenis Takımı Davis Kupası\'nda Yeni Zelanda ile karşılaşacak

A Milli Erkek Tenis Takımı, Yeni Zelanda ile Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi için yarın karşılaşacak. Karşılaşmalar, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki ASB Arena'da iki gün boyunca oynanacak. Seriyi kazanan takım Dünya Grubu 1'e yükselecekken, kaybeden takım Dünya Grubu 2'de mücadele edecek. Türkiye'yi Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün temsil ederken, ev sahibi takım ise Rubin Statham, Ajeet Rai, Kiranpal Pannu, Finn Reynolds ve Marcus Daniell'den oluşacak.

01.02.2024 09:15
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A Milli Erkek Tenis Takımı'nın, Yeni Zelanda ile karşılaşacağı Davis Kupası Dünya Grubu 1 play-off serisi yarın başlayacak.

Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki ASB Arena'da oynanacak karşılaşmalar iki gün sürecek.

Seriyi kazanan takım, Dünya Grubu 1'e yükselecek, kaybeden ekip de Dünya Grubu 2'de mücadele edecek.

Sert zeminde yapılacak maçlarda Türkiye'yi, Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün temsil edecek.

Ev sahibi takım ise Rubin Statham, Ajeet Rai, Kiranpal Pannu, Finn Reynolds ve Marcus Daniell'den oluşacak.

Kaynak: AA

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