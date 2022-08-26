Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika
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Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda

26.08.2022 09:30
Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Filenin Efeleri, 1998 yılından sonra ilk kez yer aldığı 2022 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Çin ile karşı karşıya gelecek.

Slovenya'nın Ljubljana kentinde oynanacak karşılaşma, TSİ: 12.00'de başlayacak.

Milli takım, Slovenya ve Polonya'nın ortak düzenlediği organizasyonda E Grubu'nda Çin'in yanı sıra İtalya ve Kanada ile karşılaşacak.

Türkiye, gruptaki ikinci maçını 29 Ağustos Pazartesi günü TSİ 22.15'te İtalya, son maçını ise 31 Ağustos Çarşamba günü TSİ 15.00'te Kanada ile oynayacak.

Statü

Şampiyonada 6 gruptaki ilk iki sırayı alan ve gruplarını 3. sırada bitiren en iyi 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Son 16 tur maçları 4-6 Eylül'de yapılacak.

Organizasyonda çeyrek final maçları da yine Polonya ve Slovenya'da 7-8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Dünya şampiyonu, Polonya'da 11 Eylül Pazar günü oynanacak final mücadelesinin ardından belli olacak.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Slovenya, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, 24 yıl sonra Dünya Şampiyonası'nda - Son Dakika

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