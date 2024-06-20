A Milli Erkek Voleybol Takımı Arjantin'e 3-0 yenildi - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı Arjantin'e 3-0 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 yenildi. Milli takım, 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

20.06.2024 15:33
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Salon: Stozice Arena

Hakemler: Cespedes Lassi Denny Francisco (Dominik Cumhuriyeti), Mokry Juraj (Slovakya)

Türkiye: Arda Bostan, Efe Mandıracı, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzija, Faik Samet Güneş ( Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu, Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Murat Yenipazar, Yasin Aydın)

Arjantin: Conte, Bruno, Lima, Palonsyk, Zerba, de Cecco (Danani, Franchi)

Setler: 17, 25, 18-25, 20-25

Süre: 78 dakika

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Slovenya'da düzenlenen üçüncü etabının ikinci maçında Arjantin'e 3-0 yenildi.

Milli takım, 10'uncu maçında 9'uncu kez yenildi. Türkiye, yarın 21.30'da Sırbistan'la karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı Arjantin'e 3-0 yenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı Arjantin'e 3-0 yenildi - Son Dakika
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