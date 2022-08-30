Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için Kanada'yla karşılaşacak - Son Dakika
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Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için Kanada'yla karşılaşacak

30.08.2022 12:22
Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için Kanada'yla karşılaşacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Kanada'yla karşı karşıya gelecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası E Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın Kanada'yla karşı karşıya gelecek.

Türkiye ile Kanada arasında oynanacak müsabaka, TSİ 15.00'te başlayacak.

Grup maçlarını Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da oynayan ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra yer aldığı şampiyonadaki ilk maçında Çin'i 3-0 yenip, ikinci karşılaşmasında İtalya'ya 3-0 kaybetti.

Kanada ise geride kalan iki maçında İtalya'ya 3-0 yenilip, Çin'i 3-0 mağlup etti.

Bu karşılaşmayı kazanan takım grubu 2. sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıracak. Kaybeden takım ise en iyi 3. olarak son 16 vizesi alabilmek için diğer gruplarda oynanan maçların sonucunu bekleyecek.

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, voleybol, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için Kanada'yla karşılaşacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Filenin Efeleri, Dünya Şampiyonası'nda son 16 turu için Kanada'yla karşılaşacak - Son Dakika
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