Ay-yıldızlı takım, Estonya ile dün yaptığı hazırlık maçını da 3-1 kazanmıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore 'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, voleybol, Estonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti - Son Dakika

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