A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti

23.07.2022 22:34
A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Estonya'yı 4-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan ay-yıldızlı ekip, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Estonya ile karşılaştı.

Milliler, rakibini 25-16, 25-20, 25-23 ve 25-22'lik setlerle 4-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı takım, Estonya ile dün yaptığı hazırlık maçını da 3-1 kazanmıştı.

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Kaynak: AA

Güney Kore, voleybol, Estonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Estonya'yı mağlup etti - Son Dakika

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