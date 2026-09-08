A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda 14 isim yer aldı
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 9-26 Eylül'de İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurduğu kadroda pasör, smaçör, orta oyuncu ve libero mevkilerinde toplam 14 oyuncu bulunuyor.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu duyuruldu.
Ay-yıldızlıların, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz
Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz
Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.
Kaynak: AA
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