A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda 14 isim yer aldı - Son Dakika
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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda 14 isim yer aldı

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A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 9-26 Eylül'de İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun duyurduğu kadroda pasör, smaçör, orta oyuncu ve libero mevkilerinde toplam 14 oyuncu bulunuyor.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosu duyuruldu.

Ay-yıldızlıların, 9-26 Eylül tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'da düzenlenecek organizasyondaki kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasör: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçör: Gökçen Yüksel, Efe Bayram, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Orta oyuncu: Ahmet Tümer, Ahmet Samet Baltacı, Marko Matic, Yunus Emre Tayaz

Libero: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda 14 isim yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 Avrupa Şampiyonası kadrosunda 14 isim yer aldı - Son Dakika
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