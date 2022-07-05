Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya ve Slovenya 'nın ev sahipliğinde 26 Ağustos-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda milliler, E Grubu'nda İtalya , Kanada ve Çin ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası maç programı belli oldu - Son Dakika

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