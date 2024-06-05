A Milli Erkek Voleybol Takımı Slovenya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.
Salon: West Japan General Exhibition Center
Hakemler: Jiang Liu (Çin), İbrahim İsmail Alblooshi (Birleşik Arap Emirlikleri)
Slovenya: Urnaut, Kozamernik, Stern, Cebulj, Pajenk, Ropret, Kovacic (L) (Mujanovic)
Türkiye: Efe Mandıracı, Faik Samet, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Kaan, Arda, Yasin)
Setler: 25-22, 26-24, 25-20
Süre: 82 dakika - İSTANBUL
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