Galibiyetle kapattık! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris'e gidemiyor - Son Dakika

Galibiyetle kapattık! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris'e gidemiyor

Galibiyetle kapattık! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris\'e gidemiyor
Son Güncelleme: 08.10.2023 09:05

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki son maçında Tunus'u 3-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı ve olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemedi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Tunus'u 3-0 yendi. Grubunda ilk 2'ye giremeyen Filenin Efeleri, Paris 2024'e katılma hakkını elde edemedi.

GALİBİYETLE BİTİRDİK

Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmayı rakibine set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Tunus ise 7. maçından da mağlup ayrıldı.

PARİS'E GİDEMİYORUZ

Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galibiyetle kapattık! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris'e gidemiyor - Son Dakika


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