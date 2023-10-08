Galibiyetle kapattık! A Milli Erkek Voleybol Takımı, Paris\'e gidemiyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'ndaki 7. ve son maçında Tunus'u 3-0 yendi. Grubunda ilk 2'ye giremeyen Filenin Efeleri, Paris 2024'e katılma hakkını elde edemedi.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da oynanan karşılaşmayı rakibine set vermeden kazanan ay-yıldızlılar, grubunu 4 galibiyet, 3 mağlubiyetle tamamladı. Tunus ise 7. maçından da mağlup ayrıldı.
Grubunda ilk 2'ye giremeyerek olimpiyat eleme turnuvasında Paris 2024'e katılma hakkı elde edemeyen milliler, katılım şansını 2024 Voleybol Milletler Ligi'nin sonrasına bıraktı.
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