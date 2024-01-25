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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig ekiplerine yaptığı ziyaret turunda bugünkü durağı Başakşehir oldu. Montella, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve İdari Direktör Murat Yaman ile bir araya gelerek kulüp ve Türk futbolu hakkında konuştu. Ayrıca Montella, Başakşehir'in akademi binasını ve antrenman sahalarını inceledi ve genç futbolcularla fotoğraf çektirdi. Ziyaretin ardından Montella'ya Başakşehir forması hediye edildi.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir Kulübü\'nü ziyaret etti
25.01.2024 - 14:50,  Güncelleme: 14:50
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A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, RAMS Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Trendyol Süper Lig ekiplerine yaptığı ziyaret turunda bugünkü durağı Başakşehir oldu. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Futbol Kompleksi'nde gerçekleşen ziyarette Montella, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve İdari Direktör Murat Yaman ile bir araya geldi.

Atan ve Yaman ile kulüp ve Türk futbolu hakkında konuşan Montella, daha sonra tesisleri gezdi ve futbolcularla selamlaştı.

İtalyan çalıştırıcı, Başakşehir'in yeni inşa edilen akademi binasını ve akademi tarafından kullanılan antrenman sahalarını da inceledi. Akademide forma giyen genç futbolcuların yoğun ilgisiyle karşılaşan Montella, ziyaretin anısına kendileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

Akademi gezisinin ardından A Takım idmanını izleyen Vincenzo Montella'ya, İdari Direktör Murat Yaman tarafından üzerinde adının yazılığı olduğu 34 ve 9 numaralı Başakşehir forması hediye edildi.

Montella'nın ziyaretinde A Milli Futbol Takım Analiz Antrenörü Massimo Crivellaro ile A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay da yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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