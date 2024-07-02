Türkiye, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Spor

Türkiye, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Merih Demiral'ın attığı 2 golle Türkiye galip geldi. Türkiye, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

02.07.2024 23:57
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Stat: Leipzig

Hakemler: Artur Soares Dias, Paulo Soares, Pedro Ribeiro (Portekiz)

Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Lienhart (Dk. 64 Wöber), Mwene (Dk. 46 Prass), Seiwald, Sabitzer, Laimer (Dk. 64 Grillitsch), Baumgartner, Schmid (Dk. 46 Gregoritsch), Arnautovic

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek (Dk. 58 Salih Özcan), Barış Alper Yılmaz, Orkun Kökçü (Dk. 83 İrfan Can Kahveci), Kenan Yıldız (Dk. 78 Kerem Aktürkoğlu), Arda Güler (Dk. 78 Okay Yokuşlu)

Goller: Dk. 1 ve 59 Merih Demiral (Türkiye), Dk. 66 Gregoritsch (Avusturya)

Sarı kartlar: Dk. 11 Orkun Kökçü, Dk. 42 İsmail Yüksek (Türkiye), Dk. 38 Schmid, Dk. 53 Lienhart (Avusturya)

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

51. dakikada Avusturya tehlikeli geldi. Posch'un ara pasında Arnautovic, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Arnautovic'in vuruşunda açıyı iyi kapatan kaleci Mert Günok, gole izin vermedi.

53. dakikada Avusturya gole yaklaştı. Üst üste attığı çalımlarla ceza sahasına giren Laimer'in yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.

59. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Arda Güler'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında iyi yükselen Merih Demiral, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-2.

66. dakikada Avusturya golü buldu. Sabitzer sağ kanattan köşe vuruşunu kullandı. Kale sahası önündeki Posch'un kafayla arka direğe gönderdiği topu Gregoritsch, filelerle buluşturdu: 1-2.

90+4. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Milli futbolcunun rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Pentz topu çıkarmayı başardı.

90+5. dakiklada Avusturya beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan yapılan ortaya Baumgartner'in kale sahasındaki kafa vuruşunda kaleci Mert Günok, topu kornere çeldi.

Türkiye, karşılaşmayı 2-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi ve Hollanda'nın rakibi oldu.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanacak.

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

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