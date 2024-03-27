A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu. Avusturya'nın gollerini Xaver Schlager, Gregoritsch ve Baumgartner (penaltıdan), Türkiye'nin golünü ise Hakan Çalhanoğlu (penaltıdan) attı.

27.03.2024 00:53
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Stat: Ernst Happel

Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)

Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Danso (Dk. 88 Deniliuc), Wöber, Mwene (Dk. 70 Prass), Baumgartner (Dk. 82 Wimmer), Seiwald, Xaver Schlager, Schmid (Dk. 81 Weimann), Laimer (Dk. 88 Cham), Gregoritsch (Dk. 82 Entrup)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkacar (Dk. 77 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 61 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Kenan Yıldız

Goller: Dk. 4 Xaver Schlager, Dk. 44, Dk. 48 ve Dk. 59 (Penaltıdan) Gregoritsch, Dk. 78 Baumgartner (Penaltıdan), Dk. 90+5 Entrup (Avusturya), Dk. 25 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 73 Arda Güler, Dk. 80 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 73 Alexander Schlager, Dk. 80 Posch (Avusturya)

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.

48. dakikada Avusturya farkı 2'ye çıkardı. Schmid'in sağ kanattan kullandığı kornerde Gregoritsch arka direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.

58. dakikada Avusturya penaltı kazandı. Kaan Ayhan ile Laimer arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem VAR'dan da gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada penaltıyı kullanan Gregoritsch topu ve kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 4-1.

66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cenk Özkacar'ın yerden ceza sahasına gönderdiği top, savunmadan sekip yükseklik kazandı. Altıpas önünde topu düzelten Arda, röveşatayı yaptı, meşin yuvarlak kaleci Schlager'de kaldı.

73. dakikada Cenk Özkaçar ile Posch arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Posch yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Aynı dakikada gelişen atakta milli takım Barış Alper ile golü buldu. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, milli takımın attığı golü iptal edip, Avusturya lehine penaltı kararını verdi.

78. dakikada penaltı atışını kullanan Baumgartner, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 5-1.

90+5. dakikada Avusturya 6. golünü buldu. Wimmer'in sol kanattan altıpas içine yaptığı ortaya Entrup kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 6-1.

Karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu - Son Dakika

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