A Milli Futbol Takımı, Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu

Stat: Ernst Happel
Hakemler: Daniele Chiffi, Giovanni Baccini, Davide Imperiale (İtalya)
Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Danso (Dk. 88 Deniliuc), Wöber, Mwene (Dk. 70 Prass), Baumgartner (Dk. 82 Wimmer), Seiwald, Xaver Schlager, Schmid (Dk. 81 Weimann), Laimer (Dk. 88 Cham), Gregoritsch (Dk. 82 Entrup)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkacar (Dk. 77 Zeki Çelik), Salih Özcan (Dk. 61 Orkun Kökçü), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 87 İsmail Yüksek), İrfan Can Kahveci (Dk. 62 Yunus Akgün), Arda Güler (Dk. 77 Abdülkadir Ömür), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 62 Barış Alper Yılmaz), Kenan Yıldız
Goller: Dk. 4 Xaver Schlager, Dk. 44, Dk. 48 ve Dk. 59 (Penaltıdan) Gregoritsch, Dk. 78 Baumgartner (Penaltıdan), Dk. 90+5 Entrup (Avusturya), Dk. 25 Hakan Çalhanoğlu (Penaltıdan) (Türkiye)
Sarı kartlar: Dk. 31 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 73 Arda Güler, Dk. 80 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 73 Alexander Schlager, Dk. 80 Posch (Avusturya)
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda oynadığı hazırlık maçında Avusturya'ya 6-1 mağlup oldu.
48. dakikada Avusturya farkı 2'ye çıkardı. Schmid'in sağ kanattan kullandığı kornerde Gregoritsch arka direkte kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 3-1.
58. dakikada Avusturya penaltı kazandı. Kaan Ayhan ile Laimer arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem VAR'dan da gelen uyarı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
59. dakikada penaltıyı kullanan Gregoritsch topu ve kaleci Uğurcan'ı ayrı köşelere gönderdi: 4-1.
66. dakikada sol kanattan gelişen atakta Cenk Özkacar'ın yerden ceza sahasına gönderdiği top, savunmadan sekip yükseklik kazandı. Altıpas önünde topu düzelten Arda, röveşatayı yaptı, meşin yuvarlak kaleci Schlager'de kaldı.
73. dakikada Cenk Özkaçar ile Posch arasında ceza sahasında yaşanan pozisyonda Posch yerde kaldı, hakem oyunu devam ettirdi. Aynı dakikada gelişen atakta milli takım Barış Alper ile golü buldu. Hakem Chiffi VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izledi, milli takımın attığı golü iptal edip, Avusturya lehine penaltı kararını verdi.
78. dakikada penaltı atışını kullanan Baumgartner, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 5-1.
90+5. dakikada Avusturya 6. golünü buldu. Wimmer'in sol kanattan altıpas içine yaptığı ortaya Entrup kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 6-1.
Karşılaşmayı Avusturya 6-1 kazandı.
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya'ya 6-1 yenildi. Maçta Avusturya'nın gollerini Xaver Schlager (2), Michael Gregoritsch (44, 48 ve 59 pen.), Christoph Baumgartner (78 pen.) ve Maximilian Entrup (90+5) kaydederken, Türkiye'nin tek golünü Hakan Çalhanoğlu (25 pen.) attı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, dört gün önce Macaristan ile oynanan hazırlık maçının 11'inden 9 değişiklik yaparak Avusturya karşısına çıktı. Arda Güler milli takımda ikinci kez 11'de başlarken, Merih Demiral 5 maç sonra 11'e döndü. Türk taraftarlar da maça yoğun ilgi gösterdi.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında deplasmanda Avusturya ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
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