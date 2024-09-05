A Milli Futbol Takımı, Galler ile Maç İçin Cardiff'e Gitti

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A Milli Futbol Takımı, Cardiff'e gitti

İSTANBUL - UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk maçında yarın deplasmanda Galler ile oynayacak A Milli Futbol Takımı, Cardiff şehrine gitti.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ilk karşılaşmasında yarın TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda Galler ile mücadele edecek. Riva'da sabah buradaki son antrenmanını yapan milliler, daha sonra uçuş için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Ay-yıldızlılar daha sonra Cardiff şehrine hareket etti. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kafile de yer aldı.

A Milli Takım oraya vardıktan sonra TSİ 21.45'te Cardiff City Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolculardan Çağlar Söyüncü'nün düzenleyeceği basın toplantısı ise TSİ 22.00'de başlayacak.