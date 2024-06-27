A Milli Futbol Takımı Çekya maçını Bursalılar coşkuyla izledi - Son Dakika
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Spor

A Milli Futbol Takımı Çekya maçını Bursalılar coşkuyla izledi

A Milli Futbol Takımı Çekya maçını Bursalılar coşkuyla izledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı alanlarda izleyen Bursalılar, son dakikalarda gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı.

27.06.2024 01:33  Güncelleme: 01:48
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçını Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı alanlarda izleyen Bursalılar, son dakikalarda gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu'ndaki Çekya mücadelesi nefesleri keserken Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında kurduğu dev ekranlardan maçı izleyerek heyecana ortak oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından Hüdavendigar Kent Parkı, Kent Meydanı, Vakıf Bera Parkı ve Eski Atatürk Stadyumu'nda (Millet Bahçesi) hazırlanan alanlara saatler öncesinden giden vatandaşlar, milli takım forması giyerek alkış ve tezahüratlarla ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu. Ellerinde Türk bayraklarıyla maçı izleyen taraftarlar, kıran kırana geçen maçın son dakikalarında gelen galibiyet golüyle büyük bir coşku yaşadı. Maçın bitiş düdüğüyle 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16'ya kalma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımı saha içerisinde, Bursalılar ise kentin tüm noktalarında bayram havası yaşadı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı Çekya maçını Bursalılar coşkuyla izledi - Son Dakika

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