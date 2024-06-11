A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için Almanya'ya geldi - Son Dakika
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için Almanya'ya geldi

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için Almanya\'ya geldi

Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, Hannover'daki kamp merkezine ulaştı. TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da kafilede yer aldı. Milli Takım, yarın halka ve medyaya açık bir antrenman yapacak.

11.06.2024 20:45
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Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, Hannover'daki kamp merkezine geldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan kalkan özel uçakla Hannover Havalimanı'na gelen kafile, kendilerini bekleyen otobüsle Barsinghausen'deki kamp oteline geçti.

Kafilede, TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

Yarın taraftara açık idman

A Milli Futbol Takımı, yarın Barsinghausen'deki kamp merkezi yakınında bulunan August Wenzel Stadyumu'nda halka ve medyaya açık bir antrenman yapacak.

Milli Takımın taraftara açık idmanı TSİ 12.30'da başlayacak.

Aşağı Saksonya Futbol Federasyonu, UEFA ile T.C. Hannover Başkonsolosluğu tarafından dağıtılan antrenman biletlerinin tükendiği duyuruldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 için Almanya'ya geldi - Son Dakika

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