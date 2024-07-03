A Milli Futbol Takımı EURO 2024\'te Avusturya\'yı yendi

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Avusturya ile oynadığı maçın heyecanı Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yaşandı. Yüzlerce kişinin dev ekranda takip ettiği karşılaşmayı 2-1 kazanan ay-yıldızlıların çeyrek finale yükselmesi coşkuyla kutlandı.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı EURO 2024 Son 16 Turu maçının heyecanı Kartal'da kurulan dev ekranla yaşandı. Kartal Belediyesi tarafından Kartal Meydanı'nda kurulan dev ekranda yüzlerce vatandaş karşılaşmayı takip etti. Saat 22.00'de Almanya'nın Leipzig kentinde başlayan karşılaşma A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-1 galibiyeti ve çeyrek finale adını yazdırmasıyla sonuçlanırken, galibiyet coşkusunu Kartallı vatandaşlar meydanda doyasıya yaşadı.

Galibiyet coşkuyla kutlandı

Millilerin, Avusturya ile oynadığı maçta Merih Demiral'in attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılırken, Kartal meydanda galibiyet coşkuyla kutlandı. Kazanılan maçın ardından milli takım marşlarıyla kutlamalar gecenin geç saatlerine kadar devam edildi.

Maçı dev ekrandan takip eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bugün milli maç heyecanı var. Bütün ülkemizde had safhada. İlk yarıda öne geçmek önemli, inşallah bu galibiyet gerçekleşir. Buna çok ihtiyacımız var. Milli takımın başarısıyla moralimiz ve motivasyonumuz yerine geliyor. Çünkü, ülkemizde yaşanılan her olayda demoralize oluyoruz. İnşallah maç sonu yüzümüz gülecek. Bugün 7'den 77'ye bütün komşularımız burada, inşallah galibiyetle ayrılacağız" dedi. - İSTANBUL