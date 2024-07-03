A Milli Futbol Takımı, EURO 2024\'te Avusturya\'yı yenerek çeyrek finale çıktı

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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'te Son 16 Turu'nda Avusturya ile oynadığı maçın heyecanı Kırklareli'nde kurulan dev ekranda yaşandı. Yüzlerce kişinin dev ekranda takip ettiği karşılaşmayı ay-yıldızlılar 2-1 kazanarak çeyrek finale çıkması büyük sevince sahne oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynadığı EURO 2024 Son 16 Turu heyecanı Kırklareli'nde kurulan dev ekranla yaşandı.

Belediye tarafından Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekranda yüzlerce Kırklarelili vatandaş karşılaşmayı takip etti. A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 2-1 galibiyetle sonlanırken, vatandaşlar galibiyet coşkusu yaşadı. - KIRKLARELİ