A Milli Futbol Takımı-Fransa maçında ilk 15 dakika Kocaeli'de golsüz geçildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile Kocaeli'de oynanan karşılaşmada karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında Fransa ile Kocaeli'de karşılaşıyor. Mücadelenin 15 dakikası golsüz eşitlikle geçildi.
Kaynak: İHA
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